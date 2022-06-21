Кемерово, , 08:50 — REGNUM В Кемеровской области до конца 2022 года отремонтируют 16 сельских почтовых отделений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Отделение почтовой связи Prokuror-kaluga.ru

Уточняется, что все обновленные почтовые отделения будут укомплектованы современной мебелью и оборудованием, позволяющим автоматизировать рабочие процессы.

Отделения оформят в едином стиле, включающем белый, серый, синий цвета и элементы фирменного бренда «Почты России».

На время ремонта обслуживание клиентов временно переведут в другие здания.