В Кузбассе отремонтируют сельские отделения почтовой связи
Кемерово, 21 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области до конца 2022 года отремонтируют 16 сельских почтовых отделений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Prokuror-kaluga.ru
Отделение почтовой связи
Уточняется, что все обновленные почтовые отделения будут укомплектованы современной мебелью и оборудованием, позволяющим автоматизировать рабочие процессы.
Отделения оформят в едином стиле, включающем белый, серый, синий цвета и элементы фирменного бренда «Почты России».
На время ремонта обслуживание клиентов временно переведут в другие здания.