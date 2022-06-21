Кемерово, 21 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области до конца 2022 года отремонтируют 16 сельских почтовых отделений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Prokuror-kaluga.ru Отделение почтовой связи

Уточняется, что все обновленные почтовые отделения будут укомплектованы современной мебелью и оборудованием, позволяющим автоматизировать рабочие процессы.

Отделения оформят в едином стиле, включающем белый, серый, синий цвета и элементы фирменного бренда «Почты России».

На время ремонта обслуживание клиентов временно переведут в другие здания.