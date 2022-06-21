Казань, 21 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Дополнительный авиарейс свяжет Казань и Дубай с 27 июня. Самолеты по данному направлению теперь будут летать по понедельникам, средам и субботам, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Stefan Krasowski Пассажирское кресло

Вылет по понедельникам запланирован из столицы Татарии в 17:00, посадка в Дубае — в 23:00. В обратную сторону борт отправится в 11:55, посадка в Казани в 16:00.

По средам и субботам вылет из казанского аэропорта намечен в 15:15, прибытие в ОАЭ в 21:15. Рейс в обратном направлении состоится в 10:05, посадка в Казани в 14:15.

С 23 сентября 2022 года планируется еще одно увеличение количества рейсов — по пятницам и воскресеньям. К концу сентября всего будут выполняться пять вылетов в неделю.

Время в пути составит пять часов. Для каждого аэропорта указано местное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из международного аэропорта «Казань» открывают новый регулярный авиарейс в Томск. Полеты с 3 июля будет осуществлять авиакомпания Nordwind.

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