Богота, 21 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Густаво Петро стал первым левым президентом Колумбии, но и его вице-президент Франсия Маркес тоже вошла в историю: она стала первой чернокожей колумбийкой и второй женщиной, занявшей этот высокий пост, передает 21 июня France-Presse.

Quinntheislander Граждане Колумбии

Это знаменательное событие не только для женщины, которой пришлось бороться с расизмом, классовой ненавистью и даже покушением на убийство, но и для целой общины, которая остается политически маргинализированной в Колумбии.

«Мы сделали очень важный шаг, через 214 лет мы добились правительства народа… тех, у кого мозолистые руки, тех, кто ходит пешком, простых людей», — сказала 40-летняя Маркес после победы.

В Колумбии широко распространен расизм, и во время предвыборной кампании знаменитости и пользователи социальных сетей нападали на Маркес из-за ее расового и классового происхождения.

С апреля 2022 года она получила более тысячи расистских комментариев и сообщений в СМИ и соцсетях, по данным Мониторинга расовой дискриминации при Андском университете в Колумбии.

Окруженная семьей и одетая в яркое платье с африканским рисунком, Маркес сказала: «Вместе мы победим структурный расизм в Колумбии».

Несмотря на то, что афроколумбийцы составляют 10% от 50-миллионного населения страны, они крайне недостаточно представлены в политике.

Но избрание Маркес дает им новую надежду.