Москва, 21 июня 2022, 17:22 — REGNUM Условия канцлера Германии Олафа Шольца, которые он ставит России для отмены санкций, нереалистичны. Об этом 21 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
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«Конечно, обещать России отмену санкций в обмен на «взаимоприемлемое мирное соглашение с Киевом» — нереалистично. Но наивно было бы ожидать, что Олаф Шольц предложил бы Зеленскому в обмен на кандидатство в членство ЕС подписать пакт о безоговорочной капитуляции», — заявил эксперт.
Это совместная позиция союзников по ЕС и НАТО, пояснил эксперт.
Шольц не хочет выглядеть как политик, который предлагает Киеву уступки перед Москвой. Фактически Шольц, Драги и Макрон таким образом идут на поводу у Киева, считает Борисов.
По мнению политолога, позиция Запада может меняться только том случае, когда положение на фронте принудит Киев к компромиссам.
«Пока такой ситуации нет. Киевский режим пока сдаваться не собирается и опирается на обещания Запада помогать всеми силами в войне против России. Однако кулуарно, я уверен, евровизитеры все же призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией и быть посговорчивей, пока не стало еще хуже, и пока в руках Киева еще остаются Николаев, Одесса, Харьков, Сумы, Днепропетровск» — заключил эксперт.
Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции против России не будут отменены до тех пор, пока Москва не достигнет такого соглашения с Киевом, которое станет приемлемым для обеих сторон.