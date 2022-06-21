Москва, 21 июня, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Условия канцлера Германии Олафа Шольца, которые он ставит России для отмены санкций, нереалистичны. Об этом 21 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

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«Конечно, обещать России отмену санкций в обмен на «взаимоприемлемое мирное соглашение с Киевом» — нереалистично. Но наивно было бы ожидать, чтоОлаф Шольц предложил бы Зеленскому в обмен на кандидатство в членство ЕС подписать пакт о безоговорочной капитуляции», — заявил эксперт.

Это совместная позиция союзников по ЕС и НАТО, пояснил эксперт.

Шольц не хочет выглядеть как политик, который предлагает Киеву уступки перед Москвой. Фактически Шольц, Драги и Макрон таким образом идут на поводу у Киева, считает Борисов.

По мнению политолога, позиция Запада может меняться только том случае, когда положение на фронте принудит Киев к компромиссам.

«Пока такой ситуации нет. Киевский режим пока сдаваться не собирается и опирается на обещания Запада помогать всеми силами в войне против России. Однако кулуарно, я уверен, евровизитеры все же призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией и быть посговорчивей, пока не стало еще хуже, и пока в руках Киева еще остаются Николаев, Одесса, Харьков, Сумы, Днепропетровск» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции против России не будут отменены до тех пор, пока Москва не достигнет такого соглашения с Киевом, которое станет приемлемым для обеих сторон.