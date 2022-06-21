Чита, 21 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В соответствии с данными ведомственной отчетности при осуществлении надзора за законностью исполнения уголовных наказаний на территории Забайкальского края за 5 месяцев 2022 года прокуроры выявили 862 нарушений закона (за 5 месяцев 2021 года — 807, рост на 6,8%), сообщает телеграм-канал прокуратуры региона 21 июня.

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В целях устранения нарушений внесено 145 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты действенные меры к устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 219 должностных лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 179 правовых актов, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены девять лиц.

Основные нарушения, выявляемые в данной сфере, касаются материально-бытового и санитарно-эпидемиологического обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы края, режимных требований в этих учреждениях, недостаточного контроля за отбыванием осужденными наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также ненадлежащего проведения воспитательной и профилактической работы с осужденными.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 3330 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (3385).

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