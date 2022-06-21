Кабул, , 08:46 — REGNUM Специальный представитель Исламской Республики Иран по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил по случаю Международного дня беженцев, что деятельность правозащитников по приему афганских беженцев противоречит их заявлениям, передает Tasnim News.

Каземи Коми написал: «Исламская Республика Иран, следуя исламским и гуманитарным нормам и при соблюдении своих интересов, несет наибольшее бремя по приему беженцев среди стран региона.

Он добавил: «Деятельность правозащитников по приему афганских, сирийских и иракских беженцев и предпочтение, которое они отдают украинским беженцам, противоречит их заявлениям. Иран без поддержки международных организаций принял сотни тысяч новых беженцев во время недавнего кризиса в Афганистане и в итоге стал приютом для миллионов беженцев».

Дискриминационное отношение европейских стран к афганским беженцам усилилось вследствие украинского кризиса, когда некоторые западные страны, в том числе Германия, выселили афганских беженцев, чтобы разместить украинцев.

Билл Ферлик, высокопоставленный сотрудник «Хьюман Райтс Вотч», недавно охарактеризовал обращение с афганскими беженцами как жестокое и дискриминационное, заявив, что эти действия показывают двойные стандарты европейцев в отношении таких ценностей как равенство, верховенство закона и достоинство.