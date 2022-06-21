Херсон, 21 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Власти Херсонской области намерены осенью провести голосование по вхождению региона в состав России. Об этом заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил 21 июня РИА Новости.

Пресс-служба «Русского Радио» Зрители концерта в Херсоне

Он отметил, что конкретных сроков проведения голосования пока нет. Сейчас решаются организационные вопросы.

«Планируется на осень», — сказал Стремоусов.

По итогам голосования Херсонская область может стать полноценным субъектом Российской Федерации. Регион идёт по пути Крыма, добавил он.

По словам Стремоусова, в регионе налаживается социально-экономическое благополучие, начинают работать предприятия и банки, выплачиваются в рублях зарплаты, пособия и пенсии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной операции российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

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