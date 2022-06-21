Благовещенск, 21 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Реализация спиртных напитков будет под запретом в торговых точках Благовещенска 25 и 27 июня. Ограничение вводится из-за проведения выпускных балов и на День молодёжи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе горадминистрации амурской столицы.

Dzenanz Запрет

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Запрет закреплён в региональном законе «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области». За его нарушения торговые точки будут штрафовать на 20-300 тыс. рублей.

На торговлю алкоголем в заведениях общественного питания ограничения не распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ розничную продажу алкогольной продукции запрещали 18 и 25 июня.