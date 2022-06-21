Ставрополь, , 08:44 — REGNUM В Ставропольском крае началась уборка урожая зерновых. Первыми приступили к жатве ячменя десять районов края. Уже намолочено 65 тыс. тонн зерна, сообщил 20 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ячмень

«Жатва на Ставрополье уже началась — в десяти округах убирают озимый ячмень. За несколько дней удалось намолотить более 65 тыс. тонн. При средней урожайности в 36 ц/га, в отдельных районах она достигает 65 ц/га», — сообщил глава региона своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, в течение наступившей недели к уборке урожая зерновых приступят все хозяйства региона. Как отметил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков, наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Кочубеевском и Петровском округах.

Всего в крае предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на территории 2,4 млн гектаров. Аграрии заранее обеспечены необходимым запасом дизельного топлива и бензина, готовы к уборочной и элеваторы, мощность которых составляет 2,5 млн тонн, а складские помещения могут вместить до 7, 5 млн тонн зерна, подчеркнул министр.