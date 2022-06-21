Уфа, 21 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Пожилая женщина-пешеход скончалась после наезда на нее автомобиля в Уфе. Об этом 21 июня сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

По предварительной информации, поздно вечером 21 июня на ул. Комарова автомобиль Kia Sportage, за рулем которого находился 49-летний житель Уфы, наехал на 85-летнюю женщину.

Отмечается, что в результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Севастьянов отметил, что в 2022 году в Уфе насмерть сбили 12 человек, в том числе девять человек были пенсионного возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали четыре подростка.