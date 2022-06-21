Москва, , 09:01 — REGNUM Россия оценит ущерб, нанесённый украинской стороной буровым платформам «Черноморнефтегаза», и восстановит их. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Буровая на шельфе Gazprom.ru

Он подчеркнул, что для ремонта вышек будут приложены все силы. Для защиты месторождений от возможных новых атак будут предприняты меры, и их освоение продолжится.

«Россия не уйдёт с этих месторождений. Будут предприняты ряд мер для безопасности данного региона, чтобы впредь не возникало рисков для жизни и здоровья мирных граждан и гражданской инфраструктуры», — сказал депутат РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, три буровые платформы «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Чёрном море 20 июня были атакованы ВСУ. На вышках находились 109 человек, трое из них пострадали, семеро пропали без вести. Остальные люди эвакуированы. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

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