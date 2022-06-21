Иркутск, , 08:42 — REGNUM В Бодайбинском районе Иркутской области сегодня, 21 июня, ликвидированы все четыре лесных пожара на площади 1796 га, в том числе один — на территории государственного природного заповедника «Витимский». как сообщает телеграм-канал правительства региона, решается вопрос о снятии режима ЧС, который был введён в районе 18 июня.

Лес в Иркутской области Правительство Иркутской области

На территории области действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 20 июня, в лесном фонде в Иркутской области действовало шесть лесных пожаров на площади 1743 га.

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