* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:42 — REGNUM Источники в провинции Гильменд сообщают, что Хафиз Рашид, директор талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдела информации и культуры провинции, арестовал Завана Такела, репортера телекомпании «Хейли».

Хорошо информированный источник в службе безопасности провинции на условиях анонимности сообщил, что репортер отправился навестить заключенного в тюрьму Гильменда; но был арестован по приказу Хафиза Рашида.

При задержании репортера в его сумке был обнаружен один грамм наркотика, который он якобы намеревался передать заключенному. Репортер не употребляет наркотики и его арест, вероятно, был подстроен главой отдела информации и культуры, отмечает источник.