Кызыл, 21 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Туве 21 июня ожидаются грозы со шквалистым ветром, местами возможен град. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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Ветер при грозах усилится до 15-20 метров в секунду. Температура ночью местами опустится до 3-8 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25-30 градусов выше ноля.

«В Кызыле переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, порывы днём до 15 м/с», — отметили в ведомстве.