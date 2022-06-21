Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии. Об этом 21 июня заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии. Наша страна в огромной беде, она никогда не была в таком положении», — сказал Трамп.

Он добавил, что повышение стоимости бензина продолжится, цена на него может составить пять, шесть или семь долларов за галлон, а «может быть и намного выше».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рецессия в американской экономике не выглядит неизбежной.