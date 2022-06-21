Екатеринбург, 21 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге официально представлен логотип празднования 300-летия города. Об этом сообщает департамент информполитики мэрии.

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Всего на конкурс поступило порядка 200 вариантов из разных регионов России. А затем своё мнение высказали участники онлайн-опроса, в котором приняли участие почти 8 тыс. человек. В итоге лучшим был признан проект Анастасии Линиченко, выполненный совместно с дизайнером Михаилом Филипповым.

Как сообщало ИА REGNUM, 300 лет Екатеринбургу исполнится в декабре 2023 года. А день города традиционно проводится в середине августа.