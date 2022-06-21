Ивано-Франковск, Украина, , 08:40 — REGNUM На Украине снесли ещё один памятник советскому солдату. Об этом сообщили местные СМИ и пользователи социальных сетей, распространив фотографии разрушенного монумента.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Памятник снесён в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. Решение принято властями. На кадрах видно, что монумент разрушен до осколков.

Ранее факты вандализма зафиксированы в других областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Латвии принял в срочном порядке закон «О запрете демонстрации объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажу на территории Латвийской Республики».