Грозный, 21 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. О действиях чеченских спецподразделений в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказал 21 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

«Наступательная тактика чеченских спецподразделений по освобождению Луганской Народной Республики улучшается с каждым днем. Ребята демонстрируют стабильный успех по уничтожению вооруженных националистических формирований, не позволяя им даже перегруппироваться», — написал он в своем сообщении.

Также Кадыров отметил, что украинские нацисты пытаются скрываться от неминуемой кары, для чего прикрываются мирными гражданами, заходя в их дома, однако киевские боевики, по его словам, не знают, что бойцами из Чечни были заблаговременно выведены из зоны проведения спецоперации все мирные жители.

«Видимо, они не знают, что наши бойцы заблаговременно вывели из зоны проведения спецоперации всех жителей. Как только противник заходит в очередной дом, мой дорогой брат, командир Муса Ахматов, вместе со своими подчиненными сразу накрывает их снарядом», — отметил глава Чечни.

При этом он добавил, что уже неоднократно говорил и повторяет украинским националистам, что, несмотря ни на какие ухищрения, им не победить.

«Настигнем каждого и призовем к ответу. Продолжая сопротивление, вы только приближаете свой конец. Ахмат-сила!», — заключил в своем сообщении Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доверия к Западу у России не будет никогда.