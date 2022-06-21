Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 20 июня в области официально выявлено 18 носителей инфекции SARS-CoV-2, что на пять случаев больше, чем было подтверждено 19 июня. Таким образом, суточный прирост составил 38,5%.

Для выявления случаев заражения коронавирусом проведено 2 136 794 лабораторных исследований.

Напомним, что в Ульяновской области от ковида привились 728 217 жителей, из них 686 008 человек завершили вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 203 475 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 198 448 пациентов, умерли от ковида 4712 жителей.

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