Кемерово, , 08:40 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 июня, на лечении находятся 639 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 620 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 63 новых носителя коронавируса. За это же время 42 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 724 случая заражения коронавирусом, 162 640 человек выписаны с выздоровлением, 2445 пациентов скончались.