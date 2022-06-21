Кемерово, 21 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 июня, на лечении находятся 639 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 620 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 63 новых носителя коронавируса. За это же время 42 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 724 случая заражения коронавирусом, 162 640 человек выписаны с выздоровлением, 2445 пациентов скончались.