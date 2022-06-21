Молдавия, , 08:37 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Адела Рэйляну и Григоре Новак обратились в Конституционный суд с просьбой оценить поправки к Кодексу о телерадиовещании, которые запрещают ретранслировать российские новостные и аналитические передачи, а также фильмы о войне. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Социалисты считают, что поправки нарушают ряд положений конституции Республики Молдавия, а также некоторых основных международных конвенций в области прав человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты считают, что введённые поправки вводят «несоразмерные нормы», которые фактически являются цензурой и запретом на «неудобную» информацию. Также они уверены, что установленные штрафы стали способом «удушения» СМИ.

Напомним, в Молдавии с 19 июня официально запрещены российские новостные и аналитические передачи, а также военные фильмы из РФ. Ранее телеканалы, которые публиковали новости о событиях на Украине, противоречащие киевской позиции уже штрафовали. Это происходит под постоянные заявления первых лиц республики, что Молдавия является нейтральной страной.

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