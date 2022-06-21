Вашингтон, 21 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Американский сенатор от Республиканской партии Чак Грассли рассказал о ряде проблем, с которыми сталкиваются жители США в связи с рекордной инфляцией.

Pixabay.com Инфляция

Так, отметил сенатор, «самая высокая за 40 лет инфляция» в стране начинает съедать накопления жителей и создает ситуацию, при которой сводить концы с концами им становится «как никогда трудно».

Также он сообщил о проблемах, с которыми сталкиваются фермеры, обеспокоенные ситуацией с тратами на топливо в сезон сбора урожая.

«Учитывая стремительно растущую стоимость транспортировки, производства и рабочей силы, ресурсы малого бизнеса напряжены до предела», — цитирует его RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские пользователи соцсети Twitter положительно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена об инфляции в США, которая якобы наблюдается из-за спецоперации.

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