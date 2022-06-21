21 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи соцсетей в Италии назвали блокаду Калининградской области провоцированием войны. При этом большинство из них отмечает, что Литва является лишь инструментом в руках США и НАТО.

Владимир Бадмаев, , 11:04 — REGNUM За действиями Литвы по фактической блокаде Калининградской области стоит страна, которая всеми силами пытается спровоцировать войну между ЕС и Россией. Об этом пишут пользователи соцсетей в Италии, комментируя решение Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АрнольдБёкли н. Война. 1896

Власти Литвы объявили, что с 17 июня запрещают поставки в российский анклав по железной дороге длинного списка товаров, которые попали под западные санкции. В их число вошли строительные материалы, металлы и так далее.

В России назвали это решение незаконным, оставив за собой право защищать свои интересы и предупредив Вильнюс о последствиях. В ответ глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что запрет был введён после консультаций с Еврокомиссией.

Подробнее: В Литве рассказали об участии ЕК в блокаде Калининграда

Жители Италии раскритиковали действия литовских властей, назвав их бессмысленными и опасными. Впрочем, большинство читателей отмечает, что за ними стоят США и НАТО, которые таким образом пытаются расширить пропасть между европейскими странами и Россией.

«Бесполезный и бессмысленный жест Литвы или очередная ловушка, подготовленная НАТО и Великобританией для вмешательства своих войск? Я никогда не видел, чтобы столько стран альянса так напряженно пытались провоцировать войну. Европу хотят свести до нового Ирака. Через несколько месяцев, если войну не остановить, европейская экономика рухнет», — считает Винченцо П.

«Эти решения, продиктованные американцами, приведут Европу к голоду и неминуемой ядерной войне. Мы уже знаем страны, которые будут в числе первых пострадавших, среди них есть Италия. Войну хотят американцы», — отметил Антонио Б.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

«США получили то, что хотели, и продают теперь свой газ Европе. Так что, по моему скромному мнению, это очередное противостояние экономических и политических интересов», — добавил Франческо П.

«Страны НАТО продолжают подливать масла в огонь… Кто знает, по чьему указанию?» — задаётся риторическим вопросом Луиджи М.

«Напоминаю, что Байден недавно был в Литве… и кто знает какие приказы он отдавал?» — пишет Марко Б.

«Литва совершает провокационный акт, используя зонтик НАТО. Может быть, членам альянса, у которых еще есть мудрость, предложить литовцам успокоиться, потому что мы на краю пропасти и осталось совсем немного до ядерной войны, когда уже будет неважно, кто всё начал», — прокомментировал Кармине Л.

«Литва ведёт нас к точке невозврата. Проблема только в том, что если Литва не сдаст назад, то она исчезнет как страна», — считает Карло С.

«Они сначала провоцируют, потом играют в жертв, если Россия отреагирует», — озвучил возможные мотивы действий Вильнюса Фабио Т.

«Извините, но Калининград это не третья страна, это Россия, это все равно что сказать, чтобы Россия не перемещала товары внутри неё. Конечно, Литва хочет мировой войны…» — рассуждает Федерико Б.

Калининград © A. Savin, WikiCommons

«Демонстрация того, что ЕС стремится не к миру, а придумывает новые поводы для войны. Это не экспорт и не импорт, а товары, которые путешествуют в рамках одной страны. Блокировать — это, значит, провоцировать конфликт», — поддержала Лиа Б.

«Если НАТО продолжает нас втягивать в конфликты, давайте просто выйдем из него и объявим себя нейтральными. Пусть титаны ведут войну: США и Великобритания против РФ. Мы цивилизованные люди, война нас не интересует», — заключил Пальмино Алези.

Читайте также: «Горькая правда» — в Италии признали правоту Путина