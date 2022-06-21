* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:35 — REGNUM Источник в службе безопасности провинции Гильменд (Афганистан) на условиях анонимности сообщил, что ряд высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции создали личные тюрьмы.

По его словам, в эти тюрьмы сажают и пытают людей под разными предлогами, в том числе и за службу в бывших силовых структурах, передает «8 Собх».

У начальника управления информации и культуры, начальника управления коммунального хозяйства и ряда других талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть личные тюрьмы. Источник также утверждает, что несколько человек погибли в результате пыток в этих тюрьмах.

Начальник управления информации и культуры недавно посадил в тюрьму местного журналиста за то, что он вылепил фигурку попугая.