Москва, , 08:33 — REGNUM Больше всего жители России боятся на работе увольнения (13%), невыплаты зарплаты (4%) и остаться недооценёнными (4%), приводит данные RT на русском со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

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Также распространены страхи об отсутствии перспектив в карьере и зарплате (3% опрошенных). Боятся начальства, банкротства компании и не справиться со своими обязанностями по 2%.

Меньше всего работающие граждане испытывают страхи по поводу нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, возрастной дискриминации и переработок (по 1%).

Опрос проведён в июне 2022 года. Опрошены 1600 работающих граждан старше 18 лет во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, главная причина увольнения жителей России — неготовность руководителя повысить зарплату (31%).

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