Париж, , 08:32 — REGNUM Не получив большинства в парламенте, президент Франции Эммануэль Макрон встретится для переговоров с лидерами соперничающих партий, включая Марин Ле Пен, сообщили в Елисейском дворце, как передает 21 июня France-Presse.

Елисейский дворец TouN

Беседы Макрона с лидерами оппозиции начнутся 21 июня с Кристиана Жакоба, главы консервативной партии «Республиканцы», которая в последние месяцы переживает спад, но может помочь обеспечить Макрону парламентское большинство.

Лидеры Социалистической партии Оливье Фор и Коммунистической партии Фабьен Руссель, члены левого альянса Nupes, также встретятся с Макроном, хотя встреча с главой Nupes Жан-Люком Меланшоном не запланирована.

Макрон примет и Ле Пен — свою соперницу на президентских выборах и лидера крайне правого «Национального объединения».

Цель этих встреч состоит в том, чтобы «выработать решения, которые послужат французам» в условиях, когда нет «альтернативного большинства» правящему альянсу Макрона, сказал агентству представитель президента, попросивший не называть его имени.

Представители парламентских партий будут приняты в Елисейском дворце отдельно, друг за другом.

Хотя коалиция Макрона «Вместе» остается крупнейшей партией после воскресных выборов в Национальное собрание, ей не хватило мест, чтобы сохранить абсолютное большинство, которым она пользовалась последние пять лет.

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