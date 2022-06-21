Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 08:31 — REGNUM В ямальском городе Надыме третий день ликвидируют возгорание на местной свалке. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Тление мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов под Надымом началось 19 июня.

«Угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на особом контроле. Работы по проливке и отсыпке тлеющих участков проводятся в круглосуточном режиме», — говорится в официальном заявлении мэрии.

К вечеру 20 июня площадь тления на свалке составила около 300 квадратных метров, или около 1/10 от общего объёма свалки. Пробы воздуха на превышение предельных допустимых концентраций вредных веществ оказались в пределах допустимого.

По сообщению ямальских синоптиков, до 24 июня 2022 в Тазовском, Пуровском и Надымском районах прогнозируется аномально-жаркая погода с с повышением температуры атмосферного воздуха до плюс тридцати градусов по Цельсию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня ликвидировали пожар на свалке в ямальском городе Ноябрьске.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЯНАО локализован пожар на мусорном полигоне под Ноябрьском