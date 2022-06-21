В ямальском Надыме борются с тлением на мусорном полигоне
Надым, Ямало-Ненецкий АО, 21 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В ямальском городе Надыме третий день ликвидируют возгорание на местной свалке. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Тление мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов под Надымом началось 19 июня.
«Угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на особом контроле. Работы по проливке и отсыпке тлеющих участков проводятся в круглосуточном режиме», — говорится в официальном заявлении мэрии.
К вечеру 20 июня площадь тления на свалке составила около 300 квадратных метров, или около 1/10 от общего объёма свалки. Пробы воздуха на превышение предельных допустимых концентраций вредных веществ оказались в пределах допустимого.
По сообщению ямальских синоптиков, до 24 июня 2022 в Тазовском, Пуровском и Надымском районах прогнозируется аномально-жаркая погода с с повышением температуры атмосферного воздуха до плюс тридцати градусов по Цельсию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня ликвидировали пожар на свалке в ямальском городе Ноябрьске.