Надым, Ямало-Ненецкий АО, 21 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В ямальском городе Надыме третий день ликвидируют возгорание на местной свалке. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Тление мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов под Надымом началось 19 июня.

«Угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на особом контроле. Работы по проливке и отсыпке тлеющих участков проводятся в круглосуточном режиме», — говорится в официальном заявлении мэрии.

К вечеру 20 июня площадь тления на свалке составила около 300 квадратных метров, или около 1/10 от общего объёма свалки. Пробы воздуха на превышение предельных допустимых концентраций вредных веществ оказались в пределах допустимого.

По сообщению ямальских синоптиков, до 24 июня 2022 в Тазовском, Пуровском и Надымском районах прогнозируется аномально-жаркая погода с с повышением температуры атмосферного воздуха до плюс тридцати градусов по Цельсию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня ликвидировали пожар на свалке в ямальском городе Ноябрьске.