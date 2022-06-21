* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:30 — REGNUM Источники в уезде Тагаб провинции Бадахшан сообщают, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который некоторое время назад откололся от группировки, взял под свой контроль часть уезда.

Согласно источникам, кари Ваккас, один из командиров «Красного отряда», недавно поднял мятеж против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поднял флаг Фронта национального сопротивления. «Красный отряд» — элитное подразделение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает «8 Собх».

Источники добавляют, что за последние два дня боевики кари Ваккаса освободили от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кишлаки Хамбак, Кури, Катобала и несколько других.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько дней назад направили войска для подавления мятежа, но до столкновений дело не дошло. Под командованием кари Ваккасав в настоящее время находится по меньшей мере 300 боевиков.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.