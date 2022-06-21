Самара, , 08:38 — REGNUM Заместителя начальника МВД России по городу Самаре признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

За решеткой diegoattorney

В суде было установлено, что весной 2011 года фигурант уголовного дела, занимавший должность замначальника оперативно-розыскной части, встретился с лидерами организованного преступного сообщества в ресторане города Самары.

В материалах дела указано, что во время встречи мужчины договорились передавать обвиняемому каждый месяц 150 тысяч рублей, также передать автомобиль ВАЗ-212 140.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за принятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу, а также бездействие в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников. В ходе расследования уголовного дела установлено, что первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и транспортного средства стоимостью более 300 тысяч рублей осужденный получил в марте 2011 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде было также установлено, что с апреля 2011 года по август 2017 года мужчина, который занимал различные должности в системе ГУ МВД России по региону, в том числе с июня 2015 года должность замначальника МВД России по городу Самаре, постоянно получал деньги от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ со стороны подчиненных ему лиц.

В материалах дела указано, что всего он получил свыше 22 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно — розыскных мероприятий, которые провели сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области.

Суд признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в доход государства в размере 89 миллионов 200 тысяч рублей, а также лишению права занимать определённые должности сроком на восемь лет. Осужденный лишен специального звания «полковник» полиции.

«После вступления приговора суда в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сообщает пресс-служба.