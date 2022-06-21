Оренбург, , 08:40 — REGNUM Под Оренбургом 20 июня начала работать новая областная инфекционная больница. Новое медицинское учреждение посетил губернатор Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Оренбургская областная инфекционная больница под Оренбургом минздрав Оренбургской области

На строительство новой больницы ушло меньше года. Источниками финансирования стали федеральный и областной бюджеты, а также благотворительный фонд Елены Черной.

«Прекрасно помню 2019 год и те задачи, которые поставил передо мной наш президент Владимир Владимирович Путин. Вопрос модернизации системы здравоохранения стоял одним из первых. Мы приступили к работе — открыли Орский онкодиспансер, который строился 27 лет. Начали строительство новой областной детской больницы — сегодня она готова на 80%. За три года закупили больше 400 машин для медицинских учреждений. За прошлый год капитально отремонтировали 168 объектов здравоохранения. Впервые за много лет начали строить врачебные амбулатории, а также ФАПы и поликлиники. В течение следующих трёх лет построим ещё 108 объектов. В 2020 году этой больницы в планах не было, но пандемия подсветила слабые места. Перед медиками возникают все новые вызовы, чтобы быть к ним готовыми, нам нужна современная больница. Нас поддержал федеральный центр, нашлись партнеры, неравнодушные люди в лице благотворительного фонда. Благодаря общей сплоченности у нас теперь есть такой современный объект», — сказал Денис Паслер.

Больница официально открыта. Сейчас проводятся подготовительные работы. Первого пациента здесь планируют принять 27 июня. Переводить пациентов из старой инфекционной больницы в новую будут постепенно. Штат госпиталя для работы в круглосуточном режиме полностью укомплектован — больше 200 человек.

Новая инфекционная больница — это комплекс из 13 одноэтажных корпусов, в отделениях — 88 мельцеровских боксов, в том числе 10 реанимационных. При необходимости здесь можно одновременно лечить от 88 разных инфекций. Медучреждение обустроено не как ковидный госпиталь, а как полноценная инфекционная больница.

По проекту госпиталь рассчитан на 186 коек, но в чрезвычайных случаях количество коек можно увеличить почти до 400. В год больница может принять больше 10 тысяч человек.