Пенза, 21 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Пензенской области дошкольные организации посещают 56 393 воспитанника, из них 18 736 — в возрасте до трех лет. Соответствующие данные приводит Пензастат.

В детском саду

В 2021 году дошкольное образование осуществляли 427 организаций. В городах и поселках городского типа располагаются 232 учреждения, или 54,3% из числа всех организаций, в сельской местности — 195 организаций, или 45,7%.

В среднем на 100 мест в детских садах приходится 101 ребенок. Отмечается, что в городской местности на 100 мест претендуют 106 детей, в сельской местности — 83 ребенка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в детских садах Пензенской области в 2021 году создано 673 места. Только в Пензе появилось 383 места, в том числе 253 — для детей в возрасте до двух лет.

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