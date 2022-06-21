Пхеньян, 21 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 17 250 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 21 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,65 млн человек. Из них выздоровели 4,62 млн пациентов, ещё 29 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 73 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9310 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 289 373.

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