Москва, , 08:29 — REGNUM 21 июня 2022 года легендарному лидеру группы «Кино» советскому рок-музыканту Виктору Цою, творчество которого продолжает волновать умы и поныне, исполнилось бы 60 лет.

Виктор Цой в роли Моро Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. 1988. СССР

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде и был единственным ребёнком в семье инженера корейского происхождения Роберта Цоя и преподавательницы физкультуры Валентины Васильевны, и с детства увлекался рисованием и музыкой.

Уже в конце 1970-х годов играл в группе «Палата №6», а в 1981 году вместе с гитаристом Алексеем Рыбиным и ударником Олегом Валинским создал группу «Гарин и Гиперболоиды», которая после ухода Валинского в армию получила название «Кино».

Весной 1983 года коллектив покинул Рыбин и в основной состав был приглашён Юрий Каспарян, а ко второй половине 1984 года был окончательно сформирован его состав, и в группе, помимо Цоя с Каспаряном, стали играть Георгий Гурьянов (барабаны, вокал) и Александр Титов (бас-гитара, вокал), при этом последнего осенью 1985 года заменил Игорь Тихомиров.

Всесоюзная популярность к «Кино» пришла после выхода в 1988 году альбома «Группа крови», заглавная песня из которого до сих пор является, возможно, одной из самых популярных русскоязычных рок-песен. Вышедший в 1989 году альбом «Звезда по имени Солнце» повторил успех своего предшественника и был единственным, записанным музыкантами в профессиональной студии.

В июне 1990 года группа «Кино» сыграла свой последний концерт на стадионе «Лужники» в Москве, а 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе, когда его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Последний альбом группы («Чёрный альбом») был выпущен уже без него.

Помимо музыки Цой рисовал и занимался резьбой по дереву. Также он был женат на Марианне Цой (1959-2005) и в семье родился сын Александр.

Многие песни Цоя стали в то время голосом современников, и до настоящего времени продолжают быть актуальными. Его позиция непримиримости с успокоенностью, сытостью, равнодушием, пошлостью и мещанством, и сейчас продолжает быть примером для подражания, а песни — всё ещё будоражат умы. Сам себя он называл «последним героем» (тоже одна из популярнейших песен Цоя), и будут ли теперь новые герои такого уровня, покажет только жизнь.