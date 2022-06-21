Красноярск, , 08:29 — REGNUM Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и согласился возместить ущерб. Об этом 21 июня сообщили в Красноярском краевом суде.

Олег Митволь (сс) Evgeniy Isaev

Суд оставил без изменения решение об аресте Митволя. Бывшего чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В ходе заседания адвокат Митволя попросил смягчить меру пресечения, ссылаясь на досудебное соглашение, которое заключил его подзащитный со следствием. Он также обратил внимание суда, что на попечении Олега Митволя находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и жена.

Однако прокурор отметила тяжесть преступления, обстоятельство, что ущерб нанесён бюджету РФ, а также допустила, что обвиняемый может предпринять попытку скрыться.