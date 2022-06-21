Берлин, 21 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Германия переживает наступление эры дефицита, который назревал многие годы и усилился из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. Об этом пишет обозреватель Доротея Симс в статье для газеты Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

По ее словам, развивающийся кризис обусловлен глобальным экономическим спадом, старением населения, нехваткой ресурсов и деглобализацией. Симс пояснила, что последние три десятилетия были благоприятной эпохой для промышленного производства в мире.

Она отметила, что в указанный период были доступны дешевые ресурсы и энергия, а количество трудоспособных людей было достаточным. Кроме того, экономический рост подстегивали либерализация торговли, падение железного занавеса и включение Китая в мировую экономику. Симс считает, что эре дешевого производства пришел конец.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая были опубликованы результаты опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK), согласно которому в течение 12 месяцев около трети немецких компаний столкнутся с ухудшением своего финансового положения.