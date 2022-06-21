* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:28 — REGNUM По меньшей мере один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит в ходе столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Даханаи Хури провинции Баглан.

Источники сообщают, что в результате вооруженного столкновения между двумя местными командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Вайсуддином Фатехом и кари Дин Мохаммадом Тахери, первый был убит.

«8 Собх» сообщает, что оба командира подчинялись кари Джумагулю Хамаду, главе уезда Дахана Хури.

Источники добавляют, что после убийства кари Вайсуддина кари Дина Мохаммад бежал из уезда со своими людьми.

В последние дни внутренние столкновения среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилились, и некоторые члены группировки присоединились к Фронту национального сопротивления из-за сильного недовольства своими лидерами.