Красноярск, 21 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Свечи

21 июня с 22:00 до 23:00 по местному времени на набережной Енисея возле площади Мира все желающие смогут присоединиться к акции «Огненные картины войны». Изображение, рассказывающее историю о войне, выложат из 7 тысяч свечей.

В 2022 году в Красноярском крае отметят 80-ю годовщину героической обороны Диксона. В честь этой даты волонтёры и горожане в Красноярске выложат из свечей изображение корабля с надписью «80 лет Диксону».

В этот же день на Мемориале Победы возле Вечного огня выложат из 600 свечей надпись «Красноярск помнит».

22 июня в 16:15 красноярцы почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

С 20:00 до 21:30 на площади перед театром оперы и балета пройдёт концерт классической музыки под открытым небом. Музыканты исполнят известные патриотические композиции.

В 2022 году в Красноярске пройдёт акция «Свеча памяти». Всем желающим на сайте ДЕНЬПАМЯТИ. РФ предлагают «зажечь» свою «свечу памяти» и узнать исторические факты о войне.

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