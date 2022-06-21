Якутск, , 08:27 — REGNUM В Якутии пропал самолёт Ан-2, выполнявший рейс Ус Хатын — Вертикальный. Об этом 21 июня сообщили в МЧС РФ.

Ан-2 Владимир Долгов

Отмечается, что в 06:20 (мск) в якутское управление МЧС поступила информация о том, что Ан-2 не приземлился в назначенное время на площадке «Вертикальный».

Самолет вылетел 21 июня в 00:30 (мск) по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын.

По предварительным данным, на борту находятся три человека — два члена экипажа и один пассажир. Кроме того, воздушное судно перевозило одну тонну груза.

Для поиска Ан-2 в готовность приведены самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8.