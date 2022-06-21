Боржоми, Грузия, , 08:25 — REGNUM В Грузии Сотрудники обоих заводов «Боржоми» прекратили забастовку с 21 июня, договорились с руководством предприятия о компромиссе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Боржоми Matsievsky

Как передают журналисты, уволенных ранее за протесты работников администрация пообещала восстановить на работе, кроме двоих. Но эти двое станут представителями профсоюза, и у них будет офис на территории завода.

Руководство также согласилось 21 июня заплатить не всю задолженность по зарплате, а за апрель. Остальные требования протестующим пообещали выполнить поэтапно.

Проблемы предприятия, вызванные антироссийскими санкциями, должны скоро закончится, когда будет оформлена передача части акций от российского консорциума «Альфа-групп» грузинскому правительству. Тогда у российских владельцев будет менее 50% акций IDS Borjomi.

Напомним, сотрудники «Боржоми» начали протестовать в мае из-за решения руководства ухудшить условия оплаты. Также было сильно сокращено производство, а платить стали только тем, кто участвует в производстве 31 мая работники объявили бессрочную забастовку.