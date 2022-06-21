* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:25 — REGNUM Бойцы Фронта сопротивления ликвидировали двух талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе заранее спланированной атаки в Кабуле.

Источники сообщают, что вечером 20 июня в Кабуле силы Фронта сопротивления убили командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его телохранителя в ходе заранее спланированного нападения.

Бойцы Фронта записали свою атаку на видео, передает «8 Собх».

Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали вторую фазу операции по поквартирным обыскам в некоторых районах Кабула, задержав ряд жителей столицы по различным обвинениям.