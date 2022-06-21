Ульяновск, 21 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели распространили очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

В ведомстве со ссылкой на Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что с 21 по 24 июня местами в лесах сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса. В связи с чем объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Отметим, что ранее высокая пожароопасность в лесах была зарегистрирована с 18 по 20 июня.

Спасатели напоминают, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров, призывая жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона в Ульяновской области потушили 12 лесных пожаров. За аналогичный период прошлого года в Ульяновской области был ликвидирован 51 лесной пожар на 250 гектаров.