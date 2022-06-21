Якутск, , 08:26 — REGNUM В Якутии с радаров исчезло воздушное судно АН-2, на борту которого находятся два члена экипажа и один пассажир. Самолёт не прибыл в пункт назначения вовремя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в ГУ МЧС по республике.

Ан-2 Zajcsik

Читайте также: Легкомоторный самолет рухнул в Тверской области

Воздушное судно следовало из Якутска в пункт Вертикальный в Кобяйском районе республики.

Для его поисков привлекли авиацию. Воздушное судно ищут самолёт Ан-26 и вертолет Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области 19 июня упал легкомоторный самолёт. ЧП стало следствием нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.