Анадырь, 21 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. На Чукотке 21 июня действует девять очагов природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 57 745 га.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Читайте также: В Красноярском крае за сутки потушили семь лесных пожаров

«98% этой площади приходится на Билибинский район и 91% — на два пожара: в 96 и в 169 км от Анюйска. На таких очагах могут работать только специалисты парашютно-десантной пожарной службы при поддержке авиации, техника не пройдёт.

В Билибинском районе введён режим ЧС в лесах, работа идёт круглосуточно. Основной упор на безопасность населённых пунктов, оленеводов и нефтебаз.

Сил и средств достаточно, продолжаем усиливать группировку для скорейшей стабилизации обстановки», — написал в своём телеграмм-канале губернатор Роман Копин.

Губернатор добавил, что обратился к главе Приморья Олегу Кожемяко за помощью специалистами авиалесоохраны. Общая численность группировки сил — 90 человек, 22 июня приедут ещё 24 пожарных.

Ликвидировано за сутки два лесных пожара, один локализован. Угрозы для населения и хозяйства нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров на площади 74 га — в Богучанском, Кежемском и Туруханском районах.