Южно-Сахалинск, 21 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. На Сахалине 21 июня началось строительство индустриального парка. На его территории площадью 89 тыс. квадратных метров в столице островного региона разместятся обслуживающие нефтегазовые предприятия, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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На территории парка будут собраны все компании, обслуживающие нефтегазовые предприятия.

«Сегодня большая часть сервисных работ для нефтегазовой отрасли ещё выполняется за пределами области в том числе иностранными компаниями. Благодаря запуску парка мы сможем процессы по обслуживанию шельфовых и других проектов по добыче углеводородов сосредоточить в нашем регионе», — написал Лимаренко.

Для жителей Сахалина появится около тысячи новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, эмбарго на импорт нефти и антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом, лишь усугубляют глобальный энергетический кризис и вредят, в первую очередь, самим европейским государствам, заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.