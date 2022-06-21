Нью-Дели, , 08:22 — REGNUM В северо-восточном индийском штате Ассам в результате наводнений, вызванных почти недельными ливнями, погиб 81 человек. Об этом со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями штата 21 июня сообщает газета The Times of India.

Николай Рерих. Брахмапутра

По данным ведомства, общее число пострадавших жителей региона превысило 4,7 млн человек. Только в 29 округах Ассама оказались затоплены более 2,2 тыс. деревень, власти эвакуированы из зоны бедствия во временные палаточные лагеря порядка 23 тыс. жителей.

Напомним, обрушившиеся на северо-восток Индии мощные муссонные ливни привели к выходу из берегов реки Брахмапутра и её притоков. В штатах Ассам и Мегхалая под водой оказалось более 5,1 тыс. деревень, вода нанесла ущерб 107 370 га посевных площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4,2 млн человек пострадали в результате наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями в северо-восточной части Индии.

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