Москва, , 08:30 — REGNUM Доверия к Западу у России не будет никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналист Кир Симмонс рассказал, что беседовал с представителем Кремля больше часа, однако 20 июня в эфир вышли лишь несколько небольших фрагментов интервью. Песков, в частности, подтвердил, что кризис на Украине затянется.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков по-английски.

Будет ли показана полная версия беседы, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что нельзя гарантировать отсутствие новых смертных приговоров в отношении американских наёмников, которые воюют на стороне Киева и попадают в плен.

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